Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти
Сили оборони в ході нічної російської атаки дронами і ракетами збили 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" у межах 9 областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 3 серпня противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
У результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.
Нагадаємо, в ніч на 3 серпня у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу через російську атаку ударними дронами і ракетами.
Вибухи чули у Полтаві, Одесі та у Вінницькій області В Одесі, за повідомленнями місцевої влади, працювала ППО. У Вінницькій області було уражено обʼєкт інфраструктури.
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