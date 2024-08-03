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Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти

Субота 03 серпня 2024 07:47
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Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сили оборони в ході нічної російської атаки дронами і ракетами збили 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" у межах 9 областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 3 серпня противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

У результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу через російську атаку ударними дронами і ракетами.

Вибухи чули у Полтаві, Одесі та у Вінницькій області В Одесі, за повідомленнями місцевої влади, працювала ППО. У Вінницькій області було уражено обʼєкт інфраструктури.

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Атака дронів Війна Росії проти України
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Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти
Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти
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