У Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги

Зазначається, що у Харкові було чутно серію вибухів, які пролунали, ймовірно, за межами міста.

Перед тим в моніторингових групах писали про ракетну загрозу для Харківської області.

Нічна повітряна атака, вибухи в Харкові та Дніпрі

Раніше повідомлялося, що ввечері у суботу, 4 травня, у кількох областях України оголосили повітряну тривогу, зокрема через фіксацію "Шахедів" у деяких регіонах.

Вже близько пів на першу ночі неділі, 5 травня, у Харкові пролунали вибухи через ворожу атаку ударних безпілотників. В мерії розповіли, що було зафіксоване влучання ворожого дрона у приватний сектор Основ'янського району міста. Внаслідок удару загорілися 3 приватні будинки. За даними ЗМІ, була поранена одна людина.

Додамо, через атаку "Шахедів" вибухи пролунали також у Дніпрі. Також відомо про роботу ППО у передмісті. Про наслідки цих вибухів офіційних заяв не поступало.