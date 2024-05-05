RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги

Автор: Владимир Костырин

В Харькове в ночь на 5 мая снова были слышны взрывы. Они раздались во время очередной воздушной тревоги, объявленной в области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Отмечается, что в Харькове была слышна серия взрывов, прогремевших, вероятно, за пределами города.

До этого в мониторинговых группах писали о ракетной угрозе для Харьковской области.

Ночная воздушная атака, взрывы в Харькове и Днепре

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 4 мая, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, в частности из-за фиксации "Шахедов" в ряде регионов.

Уже около половины первого ночи воскресенья, 5 мая, в Харькове прогремели взрывы из-за вражеской атаки ударных беспилотников. В мэрии рассказали, что было зафиксировано попадание вражеского дрона в частный сектор Основенского района города. В результате удара загорелись 3 частных дома. По данным СМИ, был ранен один человек.

Добавим, из-за атаки "Шахедов" взрывы прозвучали также в Днепре. Также известно о работе ПВО в пригороде. О последствиях этих взрывов официальных заявлений не поступало.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВзрывы