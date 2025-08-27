У Харкові було чути звук вибуху на тлі атаки дронів

Обстріли РФ

Нагадаємо, ввечері 26 серпня російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". Станом на 0:30 ворожі БпЛА рухалися у Сумській, Дніпропетровській Донецькій, Харківській областях.

Також ворог обстріляв шахти в Донецькій області. Є загиблий і поранені.

В ніч на 26 серпня, росіяни випустили по Україні близько 60 безпілотників.