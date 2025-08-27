В Харькове был слышен звук взрыва на фоне атаки дронов

Обстрелы РФ

Напомним, вечером 26 августа российские захватчики запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". По состоянию на 0:30 вражеские БпЛА двигались в Сумской, Днепропетровской Донецкой, Харьковской областях.

Также враг обстрелял шахты в Донецкой области. Есть погибший и раненые.

В ночь на 26 августа, россияне выпустили по Украине около 60 беспилотников.