Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Харькове был слышен звук взрыва на фоне атаки дронов

Фото: Харьковскую область атакуют российские дроны (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове прогремел звук взрыва. Город и область атакуют российские ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщили очевидцы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении "Шахедов" в центре Харьковской области курсом на Харьков.

Обстрелы РФ

Напомним, вечером 26 августа российские захватчики запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". По состоянию на 0:30 вражеские БпЛА двигались в Сумской, Днепропетровской Донецкой, Харьковской областях.

Также враг обстрелял шахты в Донецкой области. Есть погибший и раненые.

В ночь на 26 августа, россияне выпустили по Украине около 60 беспилотников.

Харьков