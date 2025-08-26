Росіяни атакують Україну дронами "Шахед" : де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 02:55 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 03:12 з'явилися нові дрони на півночі Чернігівської області курсом на Сумську область.

О 01:54 повідомлялося про рух ворожих ударних БпЛА з Чорного моря курсом на Одеську область.

О 23:51 зафіксовано рух кількох груп дронів з південного сходу на схід Дніпропетровської та північ Донецької областей.

О 23:11 Повітряні сили повідомили про рух групи "Шахедів" курсом на Суми.

Перші ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір України близько 22:00 і рухалися з тимчасово окупованої території Луганської області вбік Харківської та Донецької областей.

Повітряні атаки Росії

У середу, 25 серпня, російські загарбники обстріляли шахту компанії "ДТЕК" у Донецькій області. Внаслідок удару знеструмлено кілька підстанцій, що живили шахти. Є загиблий та поранені.

Також загарбники атакували дроном багатоповерховий будинок у Херсоні. Постраждало кілька жінок.

Минулої ночі армія РФ атакувала дронами низку північних та східних регіонів України. По країні було випущено 59 ударних дронів, більшість цілей були збиті силами ППО.