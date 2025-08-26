ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни атакують Україну дронами "Шахед" : де загроза ударів

Вівторок 26 серпня 2025 23:53
UA EN RU
Росіяни атакують Україну дронами "Шахед" : де загроза ударів Фото: Україну знову атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір України близько 22:00 і рухалися з тимчасово окупованої території Луганської області вбік Харківської та Донецької областей.

О 22:31 рух російських "Шахедів" було зафіксовано:

  • на півночі Чернігівської області курсом на Сумську область;
  • група на сході Харківської області курсом на північний захід;
  • на півночі Донецької області курсом на захід;
  • нова група на сході Донецької області курсом на захід.

О 22:55 військові повідомили про рух нової групи дронів із Курської області (РФ) вбік Сумської області.

О 23:11 Повітряні сили повідомили про рух групи "Шахедів" курсом на Суми.

О 23:51 зафіксовано рух кількох груп дронів з південного сходу на схід Дніпропетровської та північ Донецької областей.

Станом на 00:34 ворожі безпілотники рухалися:

  • група на півночі Донецької області курсом на північний захід.
  • група на півдні Харківської області курсом на північ.
  • група у центрі Харківської області курсом на Харків.
  • на заході Харківської області курсом на Дніпропетровську область.
  • група на півночі Дніпропетровської області курсом на Полтавську область.
  • на сході Сумської області курсом на захід.

Станом на 01:52 російські дрони рухалися:

  • нова група з Брянської області на Чернігівщину;
  • на заході Полтавщини курсом на південний захід.

О 01:54 повідомлялося про рух ворожих ударних БпЛА з Чорного моря курсом на Одеську область.

О 03:12 з'явилися нові дрони на півночі Чернігівської області курсом на Сумську область.

Станом на 02:55 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни атакують Україну дронами &quot;Шахед&quot; : де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

У середу, 25 серпня, російські загарбники обстріляли шахту компанії "ДТЕК" у Донецькій області. Внаслідок удару знеструмлено кілька підстанцій, що живили шахти. Є загиблий та поранені.

Також загарбники атакували дроном багатоповерховий будинок у Херсоні. Постраждало кілька жінок.

Минулої ночі армія РФ атакувала дронами низку північних та східних регіонів України. По країні було випущено 59 ударних дронів, більшість цілей були збиті силами ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Зеленський назвав перші країни, з якими Україна запровадить множинне громадянство
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили