У Харкові було чути вибухи: в чому причина

У Харкові було чути вибухи вночі 13 січня на тлі ударів балістики, яка прямувала у бік міста. Відомо, що самі вибухи стались за межами обласного центру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови харківської ОДА Олега Синегубова та мера Харкова Ігоря Терехова.
"В Харкові пролунала серія вибухів", - написав Синєгубов о 0:12.
За кілька хвилин Терехов повідомив, що вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова - у найближчому передмісті. Згодом Синєгубов підтвердив, що ворог наніс удари за межами Харкова - виникла пожежа, поки деталі з'ясовуються.
Повітряні Сили повідомляли про загрозу швидкісних цілей в сторону Харкова коли в низьці областей було оголошено загрозу балістики.
Мер міста Ігор Терехов додав згодом, що у Харківській області фіксується велика кількість ворожих ударних безпілотників та закликав людей перебувати в укриттях.
Оновлено о 00:29
Серія вибухів пролунала і в самому Харкові, повідомило Суспільне.
Оновлено о 00:32
Голова ОДА повідомив, що в результаті атаки на передмістя Харкова поранення отримала одна людина, наразі подробиці з'ясовують
Оновлено 00:52
Стало відомо, що поранення отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували, повідомив Олег Синєгубов. Дронова загроза зберігається.
Нагадаємо, в ніч на 11 січня два ворожих дрони вдарили по Харкову. Обидва рази - по Слобідському району. Обійшлось без руйнувань та постраждалих.
Також 10 січня росіяни завдали подвійного удару ракетами в Харкові по інфраструктурному об'єкту у Слобідському районі.
Перед цим, 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. Обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу.