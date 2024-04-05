У Харкові було чути вибухи, місто атакували КАБами

Вибухи в обласному центрі було чути близько 15:27.

В мерії підтвердили дані про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними.

"Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте в укриттях!" - передали в адміністрації.

Згодом Терехов уточнив, що по місту, за попередньою інформацією, російські окупанти скинули керовані авіабомби. Даних про загиблих та поранених, а також про можливі руйнування, наразі відсутні.

"Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань - інформація уточнюється", - написав мер у своєму Telegram.

В ОВА додали, що війська РФ вдарили по місту Харкову та по населеному пункту Харківського району.

"Попередньо - завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - розповів керівник адміністрації.