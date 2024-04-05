В Харькове были слышны взрывы, город атаковали КАБами

В Харькове раздались взрывы сегодня днем, 5 апреля, во время воздушной тревоги. Город находится под авиаударами со стороны российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Взрывы в областном центре было слышно около 15:27.
В мэрии подтвердили данные о взрывах и призвали жителей Харькова быть осторожными.
"Оккупанты наносят удары! Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!" - передали в администрации.
Позже Терехов уточнил, что по городу, по предварительной информации, российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы. Данных о погибших и раненых, а также о возможных разрушениях пока нет.
"Предварительно Харьков был атакован КАБами. Относительно жертв и разрушений информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram.
В ОВА добавили, что войска РФ ударили по городу Харькову и населенному пункту Харьковского района.
"Предварительно - нанесли удары КАБами. Детали устанавливаются. В эту минуту информация о пострадавших не поступала", - рассказал руководитель администрации.
Ранее сообщалось, что войска РФ в ночь на 5 апреля в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так, поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.
Отметим, что за 4 апреля РФ атаковала Харьков дважды. До этого захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Тогда во время повторного удара погибли трое спасателей, занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Сейчас известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков. Кроме того, в Харьковской области был поврежден энергообъект.
Добавим, также сегодня ночью российские захватчики совершили авиаудар по недействующему аэродрому в Коротиче, который находится в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.
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