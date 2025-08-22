У Харкові було чути вибухи: військові попереджали про дрони
В ніч на 22 серпня у Харкові було чути звуки вибухів. Напередодні військові попереджали, що є загроза дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Харкові було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:57.
Приблизно за півгодини до цього військові повідомляли, що на заході Харківської області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Вони тримали курс на південно-західний напрямок, в крім того, ще один дрон летів на Харків.
Оновлено о 02:11
"У Харкові було чутно нову серію вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомили наші кореспонденти", - додали у "Суспільному".
Офіційних коментарів наразі не було.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Обстріли Харкова
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, використовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, в ніч на 18 серпня місто зазнало масованої атаки ударних безпілотників. Тоді один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, що спричинило пожежу на кількох поверхах двох під'їздів.
В результаті цієї атаки загинули 7 осіб і ще 24 постраждали.
