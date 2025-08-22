ua en ru
У Харкові було чути вибухи: військові попереджали про дрони

П'ятниця 22 серпня 2025 02:07
Фото: щонайменше 1 дрон летів на Харків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 серпня у Харкові було чути звуки вибухів. Напередодні військові попереджали, що є загроза дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Харкові було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:57.

Приблизно за півгодини до цього військові повідомляли, що на заході Харківської області зафіксовано ударні безпілотники росіян. Вони тримали курс на південно-західний напрямок, в крім того, ще один дрон летів на Харків.

Оновлено о 02:11

"У Харкові було чутно нову серію вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомили наші кореспонденти", - додали у "Суспільному".

Офіційних коментарів наразі не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

У Харкові було чути вибухи: військові попереджали про дрони

Обстріли Харкова

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, використовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, в ніч на 18 серпня місто зазнало масованої атаки ударних безпілотників. Тоді один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, що спричинило пожежу на кількох поверхах двох під'їздів.

В результаті цієї атаки загинули 7 осіб і ще 24 постраждали.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Харків Війна в Україні
