В Харькове были слышны взрывы: военные предупреждали о дронах
В ночь на 22 августа в Харькове были слышны звуки взрывов. Накануне военные предупреждали, что есть угроза дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".
"В Харькове был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:57.
Примерно за полчаса до этого военные сообщали, что на западе Харьковской области зафиксированы ударные беспилотники россиян. Они держали курс на юго-западное направление, в кроме того, еще один дрон летел на Харьков.
Обновлено в 02:11
"В Харькове было слышно новую серию взрывов, вероятно, за пределами города, сообщили наши корреспонденты", - добавили в "Суспільному".
Официальных комментариев пока не было.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Обстрелы Харькова
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Харьков, используя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, в ночь на 18 августа город подвергся массированной атаке ударных беспилотников. Тогда один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, что вызвало пожар на нескольких этажах двух подъездов.
В результате этой атаки погибли 7 человек и еще 24 пострадали.
