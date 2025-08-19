У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (фото)

Фото: у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (t.me/mvs_ukraine)

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховому будинку, яка потрапила під російський удар 18 серпня. Відомо про 7 загиблих та 24 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили у відомстві, внаслідок терористичної атаки РФ загнули 7 людей, серед них 2 дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них 6 дітей. Двох людей вдалось врятувати. Загалом від завалів розчищено понад 1500 кв.м внутрішніх приміщень будинку, вивезено близько 500 м куб. будівельного сміття та металевих конструкцій. Фото: у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ (t.me/mvs_ukraine)