У Харкові було чути вибух на тлі атаки російських дронів

Атаки на Харків

В ніч на понеділок, 13 жовтня, російські загарбники запустили по Україні дрони "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

У неділю, 12 жовтня, військові Росії атакували ударними дронами Харків, у місті було чути серію вибухів.

Крім того, ворог поцілив по місту керованими авіабомбами, є постраждалий.