В Харькове был слышен взрыв на фоне атаки российских дронов

В Харькове прогремел взрыв. Город атакуют российские ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные силы ВСУ.
Взрыв в городе прогремел около 02:08.
В 01:31 военные сообщали о приближении к Харькову беспилотников с севера.
На момент взрыва карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В 02:21 в Харькове и Харьковском районе был объявлен отбой воздушной тревоги.
В ночь на понедельник, 13 октября, российские захватчики запустили по Украине дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
В воскресенье, 12 октября, военные России атаковали ударными дронами Харьков, в городе была слышна серия взрывов.
Кроме того, враг попал по городу управляемыми авиабомбами, есть пострадавший.