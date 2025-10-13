RU

В Харькове был слышен взрыв на фоне атаки российских дронов

Фото: россияне атакуют Харьков дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове прогремел взрыв. Город атакуют российские ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Воздушные силы ВСУ.

Взрыв в городе прогремел около 02:08.

В 01:31 военные сообщали о приближении к Харькову беспилотников с севера.

На момент взрыва карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 02:21 в Харькове и Харьковском районе был объявлен отбой воздушной тревоги.

Атаки на Харьков

В ночь на понедельник, 13 октября, российские захватчики запустили по Украине дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

В воскресенье, 12 октября, военные России атаковали ударными дронами Харьков, в городе была слышна серия взрывов.

Кроме того, враг попал по городу управляемыми авиабомбами, есть пострадавший.

