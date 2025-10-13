В Харькове был слышен взрыв на фоне атаки российских дронов

Взрыв в городе прогремел около 02:08.

В 01:31 военные сообщали о приближении к Харькову беспилотников с севера.

На момент взрыва карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 02:21 в Харькове и Харьковском районе был объявлен отбой воздушной тревоги.