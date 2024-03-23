У Харкові було чути вибух, місто під російським обстрілом

У Харкові пролунав вибух внаслідок російських обстрілів сьогодні вдень, 23 березня. Після цього у місті зазвучала сирена повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та "Суспільне Харків".
"За хвилину до оголошення повітряної тривоги у Харкові було чути вибух", - йдеться в публікації видання від 17:39.
Як розповіли в мерії, Харків знаходиться під російським обстрілом.
"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!" - написав Терехов у своєму Telegram.
Раніше повідомлялося, що сьогодні після опівночі російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. У ряді східних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові.
Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник. Пізніше стало відомо про "приліт" в одну з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік. Згодом кількість поранених у Харкові через атаку дронів зросла до чотирьох людей.
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