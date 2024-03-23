ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Количество раненых в Харькове из-за атаки дронов возросло до четырех

Харків, Субота 23 березня 2024 12:19
UA EN RU
Количество раненых в Харькове из-за атаки дронов возросло до четырех Фото: кількість постраждалих у Харкові через обстріл 23 березня збільшилась (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу Харкова 23 березня постраждали двоє працівників ДСНС України. Загальна кількість постраждалих збільшилась до 4 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вночі 23 березня збройні сили РФ атакували безпілотниками Основʼянський район Харкова.

"Частково зруйнована триповерхова комунальна установа. Виникла пожежа на площі 150 кв м.Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, ворог завдав повторного удару. Поранено двох працівників ДСНС та одного Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова 23 березня (t.me/pgo_gov_ua)

Крім того, ударною хвилею вибило шибки та вікна у сусідніх житлових будинках. Отримав поранення 18-річний хлопець.

Всього правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Харкова

Після опівночі 23 березня російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. У ряді східних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові.

Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник. Пізніше стало відомо про "приліт" в одну з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими