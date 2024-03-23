Количество раненых в Харькове из-за атаки дронов возросло до четырех

Під час обстрілу Харкова 23 березня постраждали двоє працівників ДСНС України. Загальна кількість постраждалих збільшилась до 4 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, вночі 23 березня збройні сили РФ атакували безпілотниками Основʼянський район Харкова.

"Частково зруйнована триповерхова комунальна установа. Виникла пожежа на площі 150 кв м.Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, ворог завдав повторного удару. Поранено двох працівників ДСНС та одного Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова 23 березня (t.me/pgo_gov_ua)

Крім того, ударною хвилею вибило шибки та вікна у сусідніх житлових будинках. Отримав поранення 18-річний хлопець.

Всього правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).