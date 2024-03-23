В Харькове был слышен взрыв, город под российским обстелом

"За минуту до объявления воздушной тревоги в Харькове слышался взрыв", - говорится в публикации издания от 17:39.

Как рассказали в мэрии, Харьков находится под российским обстрелом.

"Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!" - написал Терехов в своем Telegram.

Обстрел Харькова 23 марта

Ранее сообщалось, что сегодня полуночи российские войска устроили очередную атаку по Украине, использовав дроны-камикадзе. В ряде восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. В частности, сообщалось о трех взрывах в Харькове.

Под повторный обстрел в Харькове 23 марта попали и работники экстренных служб. Сначала сообщалось, что ранения получили полицейский и спасатель. Позже стало известно о "прилете" в одно из коммунальных учреждений, ранения получил и гражданский мужчина. Впоследствии количество раненых в Харькове из-за атаки дронов возросло до четырех человек.