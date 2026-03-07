У Харкові балістика влучила по висотці: на місці значні руйнування, пожежа і поранена дитина

Як відомо, РФ атакує Україною дронами та ракетами. Спочатку в низці міст, в тому числі Харкові, пролунали вибухи. Згодом почала з'являтись інформація про наслідки.

Так, спочатку Синєгубов написав, що ворог наніс ракетний удар по Київському району Харкова - було відомо про одного постраждалого.

За словами мера міста Ігоря Терехова, підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. На місці - значні руйнування та пожежа, також відомо, що під завалами можуть знаходитися люди.

Далі стало відомо, що в результаті обстрілів Харкова постраждала дитина - 11-річний хлопчик - з ним працюють медики. Також відомо про чотирьох поранених, які отримують допомогу лікарів.

Оновлено о 2:44

На дану хвилину є інформація про 7 постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов. Під завалами багатоповерхівки є люди, пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлено о 2:59

Зафіксовано влучання дрону "Шахед" по Київському району міста.

Оновлено о 3:20

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Харкові збільшилася до 10 людей.