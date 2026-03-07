У Києві пролунала серія потужних вибухів: РФ вдарила ракетами

В ніч на 7 березня у Києві пролунала серія гучних вибухів. Це сталося після запуску російських ракет по столиці, а також в області фіксуються дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і власного кореспондента.

Майже одразу кілька дуже гучних вибухів було чути о 01:30. Перед цим моніторингові канали інформували про пуски балістичних ракет в напрямку столиці.

Вже за хвилину до вибухів у Повітряних силах ЗСУ офіційно підтвердили, що на Київ летіла щонайменше одна ракета.

Також варто зауважити, що приблизно о 01:20 вибухи було чути на околицях Києва та Ірпені. Це було у момент фіксації ударних дронів росіян в регіоні.

Оновлено о 01:42

У столиці повторно пролунали вибухи на тлі пусків балістики по місту. Окрім того, за ці хвилини вибухи також було чути у Харкові та Одесі. По Харкову, попередньо, прильоти балістики, а Одеса під ударом дронів.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...