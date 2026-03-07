В Харькове баллистика попала по высотке: на месте значительные разрушения, пожар и раненый ребенок

Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами - от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. Также известно о раненом ребенке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Как известно, РФ атакует Украину дронами и ракетами. Сначала в ряде городов, в том числе Харькове, прогремели взрывы. Впоследствии начала появляться информация о последствиях.
Так, сначала Синегубов написал, что враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова - было известно об одном пострадавшем.
По словам мэра города Игоря Терехова, подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. На месте - значительные разрушения и пожар, также известно, что под завалами могут находиться люди.
Далее стало известно, что в результате обстрелов Харькова пострадал ребенок - 11-летний мальчик - с ним работают медики. Также известно о четверых раненых, которые получают помощь врачей.
Обновлено в 2:44
На данный момент есть информация о 7 пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов. Под завалами многоэтажки есть люди, поисково-спасательная операция продолжается.
Обновлено в 2:59
Зафиксировано попадание дрона "Шахед" по Киевскому району города.
Напомним, ночью 7 марта агрессор также нанес ракетный и дроновой удар по Киеву. Известно, что на столицу летела баллистика, были слышны взрывы.
По последним данным, кроме западных областей и части юга воздушная тревога объявлена по всей Украине.