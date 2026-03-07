В Харькове баллистика попала по высотке: на месте значительные разрушения, пожар и раненый ребенок

Как известно, РФ атакует Украину дронами и ракетами. Сначала в ряде городов, в том числе Харькове, прогремели взрывы. Впоследствии начала появляться информация о последствиях.

Так, сначала Синегубов написал, что враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова - было известно об одном пострадавшем.

По словам мэра города Игоря Терехова, подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. На месте - значительные разрушения и пожар, также известно, что под завалами могут находиться люди.

Далее стало известно, что в результате обстрелов Харькова пострадал ребенок - 11-летний мальчик - с ним работают медики. Также известно о четверых раненых, которые получают помощь врачей.

Обновлено в 2:44

На данный момент есть информация о 7 пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов. Под завалами многоэтажки есть люди, поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено в 2:59

Зафиксировано попадание дрона "Шахед" по Киевскому району города.