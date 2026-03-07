RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Харькове баллистика попала по высотке: на месте значительные разрушения, пожар и раненый ребенок

02:32 07.03.2026 Сб
2 мин
После атаки на многоэтажку вспыхнул пожар. Местные власти допускают, что под завалами люди
aimg Маловичко Юлия
Фото: на месте работают службы (ГСЧС Украины)

Россия ночью атаковала Украину дронами и ракетами - от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. Также известно о раненом ребенке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Читайте также: Россия попыталась прорвать границу в двух местах на Харьковщине (карта)

Как известно, РФ атакует Украину дронами и ракетами. Сначала в ряде городов, в том числе Харькове, прогремели взрывы. Впоследствии начала появляться информация о последствиях.

Так, сначала Синегубов написал, что враг нанес ракетный удар по Киевскому району Харькова - было известно об одном пострадавшем.

По словам мэра города Игоря Терехова, подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. На месте - значительные разрушения и пожар, также известно, что под завалами могут находиться люди.

Далее стало известно, что в результате обстрелов Харькова пострадал ребенок - 11-летний мальчик - с ним работают медики. Также известно о четверых раненых, которые получают помощь врачей.

Обновлено в 2:44

На данный момент есть информация о 7 пострадавших, сообщил мэр Игорь Терехов. Под завалами многоэтажки есть люди, поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено в 2:59

Зафиксировано попадание дрона "Шахед" по Киевскому району города.

Напомним, ночью 7 марта агрессор также нанес ракетный и дроновой удар по Киеву. Известно, что на столицу летела баллистика, были слышны взрывы.

По последним данным, кроме западных областей и части юга воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковВойна в УкраинеРакетыАтака дронов