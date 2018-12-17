В Харькове заявили о еще одной смерти вследствие гриппа

Иллюстративное фото (УНИАН)

На прошлой неделе в Харькове от гриппа умерли ребенок и пожилая женщина

В Харькове в течение минувшей недели в результате осложнений от гриппа умерла 9-летняя девочка, о чем говорилось ранее, и 62-летняя женщина. Об этом сообщает РБК-украина со ссылкой на "Харьковский областной лабораторный центр Минздрава".

В частности, от осложнений гриппа типа А (Н3N2) умерла 62-летняя женщина. Установлено, что она не была вакцинирована. Также вакцинации от гриппа не получала 9-летняя девочка.

Всего в Харькове в течение последней недели заболели 6608 человек, из них 3036 детей (45,9%). По данным вирусологического мониторинга при обследовании 166 больных с подозрением на грипп и ОРВИ у 58 лиц подтверждено заболеваемость гриппом. У четырех больных выявлен вирус гриппа типа А (H3N2).

"По состоянию на 17 декабря 2018 года в Харькове привито против гриппа 9203 лица", - добавили в лабораторном центре.

Напомним, в конце прошлой неделе в Минздраве отметили, что превышение эпидемического порога заболеваемости на грипп и ОРВИ в Украине не означает эпидемии гриппа: "На сегодня эта цифра превышена на 1,8%, что типично и ожидаемо для этого времени года и не означает, что в стране началась эпидемия".