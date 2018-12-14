Епідемії грипу в Україні немає

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Перевищення епідпорогу у цей період року МОЗ називає типовим явищем

Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ в Україні не означає епідемії грипу. Про це це повідомили у Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦГЗ.

Зокрема, зазначається, що минулого тижня вперше за сезон в Україні було перевищено епідемпоріг із захворюваності на грип. Проте у МОЗ підкреслюють, що відбувся типовий для цієї пори року та цілком очікуваний підйом захворюваності.

"Наразі про початок епідемії грипу не йдеться", - сказали в прес-службі.

Також роз'яснили, що епідемпоріг - це інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ. Його розраховують на основі даних про захворюваність за багато років. Епідемпоріг для України та окремо для кожної області розраховують щороку.

"Для нинішнього епідемічного сезону поріг становить 518,68 на 100 тисяч населення. На сьогодні ця цифра перевищена на 1,8%, що є типово та очікувано для цієї пори року і не означає, що в країні розпочалася епідемія", - додали в ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше у мОЗ повідомили, що за минулий тиждень - із 3 до 9 грудня, показники захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищили епідемічний поріг. Зокрема, епідемічні пороги перевищені в областях: Харківській - на 23%, в Житомирській, Сумській та Київській - на 12%, в Донецькій - на 1,1%.