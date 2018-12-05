В Україні медики констатували першу у цьому сезоні смерть від ГРВІ

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Повідомляється про першу у цьому сезоні смерть від риновірусною інфекції

Міністерство охорони здоров'я повідомило про перший у цьому сезоні летальний випадок від риновірусною інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому повідомляється, що з 29 листопада по 2 грудня летальних випадків від грипу не зареєстровано.

"Одна людина померла в результаті риновірусною інфекції, летальних випадків від грипу не зареєстровано. Досліджено 84 зразків матеріалів від пацієнтів з підозрою на грип, у 19 випадках визначені РНК вірусів грипу типу А", - повідомили в МОЗ.

У відомстві зазначили, що в Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ, зазначається спорадичне географічне поширення грипу.

Нагадаємо, в Україні з 26 листопада по 2 грудня 2018 року на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. осіб.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 508,5 на 100 тис. населення. Це лише на 2,0% менше епідемічного порогу по Україні.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 осіб, з них 68,2% діти до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5% і 8,5% відповідно.