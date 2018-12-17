У Харкові заявили про ще одну смерть внаслідок грипу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Минулого тижня в Харкові від грипу померли дитина та літня жінка

У Харкові протягом минулого тижня внаслідок ускладнень від грипу померла 9-річна дівчинка, про що зазначалось раніше, та 62-річна жінка. Про це повідомляє РБК-україна із посиланням на "Харківський обласний лабораторний центр МОЗ".

Зокрема, від ускладнень грипу типу А (Н3N2) померла 62-річна жінка. Встановлено, що вона не була вакцинована. Також не отримувала ванцинації 9-річна дівчинка.

Загалом у Харкові протягом останнього тижня захворіли 6608 осіб, з них 3036 дітей (45,9%). За даними вірусологічного моніторингу при обстеженні 166 хворих з підозрою на грип та ГРВІ у 58 осіб підтверджено захворюваність на грип. У чотирьох хворих виявлено вірус грипу типу А (H3N2).

"Станом на 17 грудня 2018 року в Харкові щеплено проти грипу 9203 особи", - додали в лабораторному центрі.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у МОЗ зазначили, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ в Україні не означає епідемії грипу: "На сьогодні ця цифра перевищена на 1,8%, що є типово та очікувано для цієї пори року і не означає, що в країні розпочалася епідемія".