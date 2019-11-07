В Харькове заминировали три станции метро

В четверг утром, 7 ноября, в Харькове поступило сообщение о минировании трех станций метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской полиции.

Сообщается, что оперативники работают на местах и ищут взрывчатку.

"Сообщение о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" поступило в полицию 7 ноября. На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября в Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.

Также РБК-Украина писало, что 1 ноября на электронную почту полиции Львова поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви Святого Георгия. На места отправились следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты.

Кроме этого, 1 ноября в Житомире на электронный адрес полиции поступило письмо о возможном теракте в областной больнице и в одном из соборов города. Для обследования зданий отправились кинологи, взрывотехники и другие специалисты.