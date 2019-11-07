У Харкові замінували три станції метро

У четвер вранці, 7 листопада, у Харкові надійшло повідомлення про мінування трьох станцій метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської поліції.

Повідомляється, що оперативники працюють на місцях і шукають вибухівку.

"Повідомлення про закладення вибухівки на станції "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет" надійшло в поліцію 7 листопада. На місцях працюють слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 листопада в Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки. Згодом інформація про замінування не підтвердилася.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада на електронну пошту поліції Львова надійшло повідомлення про мінування обласній клінічній лікарні та церкви Святого Георгія. На місця вирушили слідчо-оперативні групи, кінологи, патрульні поліцейські, вибухотехніки та інші фахівці.

Крім цього, 1 листопада в Житомирі на електронну адресу поліції надійшов лист про можливий теракт в обласній лікарні та в одному з соборів міста. Для обстеження будівель вирушили кінологи, вибухотехніки та інші фахівці.