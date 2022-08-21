В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове в ночь на 21 августа слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога, граждане должны немедленно пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Граждани должны немедленно пройти в укрытие и находиться там до момента пока не сработает сигнал об отбое ракетной опасности.

Журналисты отмечают, что в Харькове около 00:05 часов 21 августа объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе раздались звуки взрывов.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что обстрелы Харькова неизбежными из-за того, что город расположен близко к границе с Россией.

По словам чиновника, от запуска ракет до попадания по городу очень короткий срок. Около 30-45 секунд летит снаряд.

К слову, в Харьковской области, начиная с 22 августа, изменят время комендантского часа. В День Независимости будут введены особые ограничения.