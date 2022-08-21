У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Харкові в ніч проти 21 серпня чутно звуки вибухів. У місті оголошена повітряна тривога, громадяни повинні негайно пройти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Журналісти зазначають, що у Харкові близько 00:05 години 21 серпня оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті пролунали звуки вибухів.
Громадяни повиння негайно пройти в укриття та перебувати там до моменту поки не спрацює сигнал про відбій ракетної небезпеки.
Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що обстріли Харкова неминучими через те, що місто розташоване близько до кордону з Росією.
За словами посадовця, від запуску ракет до попадання по місту дуже короткий термін. Близько 30-45 секунд летить снаряд.
До слова, у Харківській області, починаючи з 22 серпня, змінять час комендантської години. У День Незалежності будуть введені особливі обмеження.