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"Очень близок к России": Арестович говорит, что обстрелы Харькова неизбежны

Новина українською →
Харьков, Суббота 20 августа 2022 23:35
"Очень близок к России": Арестович говорит, что обстрелы Харькова неизбежны Фото: Советник главы ОП Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Харьков расположен близко к границе с Россией. От запуска ракет до попадания по городу очень короткий срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Часто не успеваешь среагировать. 30-45 секунд. Никакая ПВО не успевает среагировать. Бьют, поливают, РСЗО", - сказал чиновник.

По его словам, снизить интенсивность огня трудно. Ведь российские средства, которые бьют из Белгородской области, прикрыты очень надежной системой противовоздушной обороны.

Арестович призвал людей эвакуироваться из Харькова и области.

Напомним, в Харьковской области, начиная с 22 августа, изменят время комендантского часа. В День Независимости будут введены особые ограничения.

К слову, на днях россияне обстреляли два общежития в Харькове. В результате атак много людей погибло и пострадало.

Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Россия хочет превратить Харьков в Алеппо.

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