В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове в ночь на 3 августа прогремели два мощных взрыва. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Харків".

По данным СМИ, системы оповещения сработали около 03:55 часа 3 августа, а уже через несколько минут местные жители услышали 2 мощных взрыва.

Впоследствии харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

"В одном случае прилет в Холодногорском районе. Предварительно обошлось без жертв и пожара. По второму месту попадания ГСЧС данные уточняет", - отметил мэр.