У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Харкові в ніч проти 3 серпня пролунали два потужні вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Харків".

За даними ЗМІ, системи оповіщення спрацювали близько 03:55 години 3 серпня, а вже через декілька хвилин місцеві мешканці почули 2 потужних вибухи. Згодом харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив цю інформацію. "В одному випадку приліт у Холодногірському районі. Попередньо обійшлося без жертв і пожежі. За другим місцем влучення ДСНС дані уточнює", - зазначив мер.