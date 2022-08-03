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У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Харків, Середа 03 серпня 2022 04:24
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: У Харкові пролунали вибухи (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Харкові в ніч проти 3 серпня пролунали два потужні вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Харків".

За даними ЗМІ, системи оповіщення спрацювали близько 03:55 години 3 серпня, а вже через декілька хвилин місцеві мешканці почули 2 потужних вибухи.

Згодом харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив цю інформацію.

"В одному випадку приліт у Холодногірському районі. Попередньо обійшлося без жертв і пожежі. За другим місцем влучення ДСНС дані уточнює", - зазначив мер.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 1 серпня вдарили по Салтівському району Харкова.

Додамо, що 30 липня ворожа армія вдарила по району ХТЗ.

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