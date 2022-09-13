У Харкові відновлено роботу метрополітену

Харківський метрополітен вдень 13 вересня відновив роботу після вимушеної зупинки, яка була пов'язана з технічними несправностями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.

Метро Харкова сьогодні не функціонувало близько дев'ятої години. Повідомляється, що станом на 17: 20 "підземка" працює в штатному режимі.

Нагадаємо, вчора, 12 вересня, росіяни масово обстріляли Харків. В результаті ворожого удару загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення. Також було зафіксовано попадання в дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу в місті зупинився метрополітен. Його роботу відновивши ближче до вечора.

Крім того, зазначимо, що днями російські війська завдали масованого удару по Україні. Метою ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Після удару у ряді областей України виникли проблеми з електрикою.

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