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В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 22:04
В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину
Фото: место ДТП (hk.npu.gov.ua)

От полученных телесных повреждений мужчина погиб

В Харькове трамвай сбил насмерть мужчину на проспекте Тракторостроителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Сообщается, что 27 января в 17:50 возле дома на проспекте Тракторостроителей трамвай № 23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид около 40-50 лет.

"Информация внесена в Единый реестр Немышлянского отдела полиции. Следователем решается вопрос о квалификации данного факта по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 января, около полудня на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштына - Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом № 14 сообщением Киев - Солотвино.

Как сообщало РБК-Украина, в Закарпатской области поезд протаранил грузовик, в результате чего один пассажир погиб на месте, двух водителей и пассажира госпитализировали, полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

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