У Харкові трамвай збив насмерть чоловіка

Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув

У Харкові трамвай збив чоловіка насмерть на проспекті Тракторобудівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Зазнається, що 27 січня о 17:50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай № 23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд близько 40-50 років.

"Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом України. Всі обставини події та особа загиблого встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 27 січня, близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина - Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію з пасажирським поїздом № 14 сполученням Київ - Солотвино.

Як повідомляло РБК-Україна, у Закарпатській області потяг протаранив вантажівку, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв і пасажира госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.