ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові трамвай збив насмерть чоловіка

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 22:04
У Харкові трамвай збив насмерть чоловіка
Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув

У Харкові трамвай збив чоловіка насмерть на проспекті Тракторобудівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Зазнається, що 27 січня о 17:50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай № 23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд близько 40-50 років.

"Інформація внесена до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом України. Всі обставини події та особа загиблого встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 27 січня, близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина - Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень водій вантажного автомобіля ЗІЛ спровокував аварію з пасажирським поїздом № 14 сполученням Київ - Солотвино.

Як повідомляло РБК-Україна, у Закарпатській області потяг протаранив вантажівку, в результаті чого один пасажир загинув на місці, двох водіїв і пасажира госпіталізували, поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом під час обгону сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

В Харькові біля ОДА мітинг закінчився бійкою, невідомі розпилили сльозогінний газ У Закарпатській області потяг протаранив вантажівку, є жертви
Новини України ДТПХарківЖертвы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся