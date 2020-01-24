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Под Киевом произошло лобовое столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 09:27
Под Киевом произошло лобовое столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие
Фото: место ДТП (npu.gov.ua)

Трое людей попали в больницу

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла на улице Соборная 23 января около 15:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault koleos, не учел дорожную обстановку, выехал для обгона на встречную полосу, по которой в тот момент двигался Lexus, и совершил лобовое столкновение с последним.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажир Lexus получили телесные повреждения и были госпитализированы. Транспортные средства получили механических повреждений.

В дальнейшем все обстоятельства этого происшествия будут выяснять следователи.

Напомним, 23 января в Днепре произошло дорожно-транспортной происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четыре пешехода. Водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Академика Павлова произошла авария, в результате которой погиб пешеход.

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