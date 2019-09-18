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У Харкові зіткнулися дві вантажівки, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 21:14
У Харкові зіткнулися дві вантажівки, є постраждалий
Фото з місця ДТП (hk.npu.gov.ua)

Водій однієї з вантажівок отримав переломи

У середу, 18 вересня, в Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждав один із водіїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що вантажівка "КамАЗ", рухаючись по вулиці Котлова в бік вулиці Лозовська, зіткнувся з вантажівкою "МАЗ", яка виїхала на перехрестя з другорядної дороги. Від удару "МАЗ" перекинувся.

"В результаті аварії отримав переломи 26-річний водій автомобіля "КамАЗ". Він доставлений в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в результаті ДТП стався витік паливно-мастильних речовин, через що на місце події прибув екіпаж держслужби з надзвичайних ситуацій.

Інформацію про ДТП зареєстрували в журналі єдиного обліку Холодногірського відділу поліції.

Фото з місця ДТП (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Харкові вночі 15 вересня Audi TT збив на тротуарі чотирьох осіб. За кермом автомобіля була 23-річна дівчина. За інформацією правоохоронців, вона була тверезою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на проспекті Академіка Глушкова автомобіль на високій швидкості врізався в тролейбус. В результаті аварії постраждали водій авто, якого госпіталізували з переломом ноги, а також пасажир тролейбуса, який через ДТП зламав руку і розбив колінну чашечку.

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