В Харькове сообщили, когда начнется отопительный сезон

Харьковский городской совет принял решение о начале отопительного сезона 15 октября, когда начнут отапливаться объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Соответствующее распоряжение было подписано мэром Харькова Геннадием Кернесом в понедельник, 7 октября.

"Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома", - сообщили в горсовете.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к отопительному сезону. По его словам, Украина своевременно накопила необходимые резервы природного газа в хранилищах.

Ранее о старте отопительного сезона заявили в Киевской городской государственной администрации. Так, в Киеве отопление по индивидуальным заявкам началось с 30 сентября.

Также о начале отопительного сезона сообщили в Ужгороде и Львове. В обоих городах все объекты социальной инфраструктуры стали отапливаться с 7 октября.