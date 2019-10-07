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В Ужгороде начался отопительный сезон

Новости » Общество    07.10.2019 - 15:55
В Ужгороде начался отопительный сезон
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тепло включают во всех объектах социальной инфраструктуры

В понедельник, 7 октября, в Ужгороде начался отопительный сезон во всех заведениях образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на внеочередном заседании исполкома Ужгородского городского совета.

"Члены исполкома рекомендовали руководителям учреждений обеспечивать температурный режим в помещениях учреждений социальной сферы с учетом среднесуточной температуры воздуха, осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного", - говорится в сообщении городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове начался отопительный сезон. Все сады, школы, больницы и поликлиники города получили тепло.

Также РБК-Украина сообщало, что в Кабмине озвучили сроки начала отопительного сезона по Украине. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства находятся на завершающем этапе подготовки к отопительному сезону. Ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября. Объекты социальной инфраструктуры могут получить тепло до 10 октября.

Также сообщалось, что готовность Киева к пуску отопительного сезона составляет 97%. Еще проводится ремонт и замена сетей и оборудования.

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