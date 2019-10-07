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В Харькове сообщили, когда начнется отопительный сезон

Новости » Общество    07.10.2019 - 17:43
В Харькове сообщили, когда начнется отопительный сезон
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Старт отопительного сезона в Харькова начнется 15 октября

Харьковский городской совет принял решение о начале отопительного сезона 15 октября, когда начнут отапливаться объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Соответствующее распоряжение было подписано мэром Харькова Геннадием Кернесом в понедельник, 7 октября.

"Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома", - сообщили в горсовете.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к отопительному сезону. По его словам, Украина своевременно накопила необходимые резервы природного газа в хранилищах.

Ранее о старте отопительного сезона заявили в Киевской городской государственной администрации. Так, в Киеве отопление по индивидуальным заявкам началось с 30 сентября.

Также о начале отопительного сезона сообщили в Ужгороде и Львове. В обоих городах все объекты социальной инфраструктуры стали отапливаться с 7 октября.

В Харькове произошло ДТП с участием скорой, есть пострадавшие Убытки "Харьковгоргаза" до конца года достигнут более 160 млн гривен
Новости Украины ХарьковХарьковотопительный сезон
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