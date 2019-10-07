У Харкові повідомили, коли почнеться опалювальний сезон

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Старт опалювального сезону в Харкова розпочнеться 15 жовтня

Харківська міська рада ухвалила рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня, коли почнуть опалюватися об'єкти соціальної інфраструктури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Харківської міськради.

Відповідне розпорядження було підписане мером Харкова Геннадієм Кернесом у понеділок, 7 жовтня.

"Згідно з документом, тепло почнуть подавати в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також житлові будинки", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна готова до опалювального сезону. За його словами, Україна своєчасно накопичила необхідні резерви природного газу в сховищах.

Раніше про старт опалювального сезону заявили Київської міської державної адміністрації. Так, у Києві опалення за індивідуальними заявками почалося з 30 вересня.

Також про початок опалювального сезону повідомили Ужгород і Львові. В обох містах всі об'єкти соціальної інфраструктури почали опалюватися з 7 жовтня.