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У Харкові повідомили про мінування понад півсотні об'єктів

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 20:52
У Харкові повідомили про мінування понад півсотні об'єктів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція перевіряє торгові центри, медзаклади та житлові будинки

У Харкові у п'ятницю, 27 вересня, невідомий повідомив про мінування 51 об'єкта, на місцях працюють спеціалісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Як повідомляється, правоохоронці отримали інформацію про мінування 51 об'єкта в Харкові. Зокрема, вибухівка могла бути закладена у 22 торгівельних центрах, 8 медичних закладах та 21 житловому будинку.

У поліції додали, що наразі на місцях працюють спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Проводиться огляд приміщень замінованих об'єктів та прилеглої до них території.

Нагадаємо, раніше в Одесі через повідомлення про мінування було евакуйовано Малиновський суд. Всі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані, а на місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Також нещодавно поліція перевіряла повідомлення про мінування суду в Одесі. До поліції надійшла інформація про замінування будівлі Суворовського районного суду.

Крім того, 20 вересня у Києві правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування житлових будинків, медичних установ, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Подібні масові повідомлення про мінування надходили в поліцію також 18 і 19 вересня.

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