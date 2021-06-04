У Харкові повідомили про масове мінування лікарень. Проводиться евакуація
У п'ятницю, 4 червня, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" Медичні заклади міста.
"Близько 9:00 на електронну пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці перевіряють 14 медзакладів на наявність вибухівки.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Проводяться обстеження будівель, а також евакуація персоналу і пацієнтів.
Нагадаємо, в кінці травня до Окружного адмінсуду міста Києва надійшло повідомлення про мінування. Тоді також проводилася евакуація.
Крім того, 6 травня в Києві шукали вибухівку на станції метро " Хрещатик". Інформація про "мінування" не підтвердилася.
Додамо, що у квітні у Харкові замінували відразу чотири торгові центри. Із закладів довелося евакуювати понад 1500 осіб.
Раніше повідомлялося, що в Харкові повідомили про мінуванні двох торгових центрів. Під час перевірки правоохоронці евакуювали 1 739 осіб.