У Харкові повідомили про масове мінування лікарень. Проводиться евакуація

Фото: у Харкові повідомили про масове мінування лікарень (Віталій Носач, РБК-Україна)

У п'ятницю, 4 червня, в поліцію Харкова надійшло повідомлення про масове мінування в місті. Серед об'єктів, які "замінували" Медичні заклади міста.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.