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В Киеве сообщили о заминировании Окружного админсуда

Новости » Общество     10.03.2020 - 16:34
В Киеве сообщили о заминировании Окружного админсуда
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Из помещений ОАСК проводится эвакуация всех работников и посетителей

В полицию поступило сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

В связи с поступлением сообщения, была проведена эвакуация работников и посетителей суда. Информацию о возможном минировании проверяют правоохранители.

"В связи с поступлением в Национальную полицию сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда. На месте работает следственно-оперативная группа. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении суда.

Ранее РБК-Украина писало, что днями в Киеве эвакуировали весь персонал и пассажиров из центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании.

Также сообщалось, что 7 марта в Одессе аноним "заминировал" ряд общественных зданий. Среди объектов, о возможном взрыве на которых поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы.

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