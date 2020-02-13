В Харькове полиция ищет "псевдоминера" 87 объектов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РбК-Украина)

Полицейские осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек

В Харькове полиция проверила информацию, поступившую на почту, о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах Харькова (всего 87 объектов), но не нашла никаких взрывных устройств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как сообщается, полицейские осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек.

"Во время обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Информацию о происшествии зарегистрировано в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы разоблачить и задержать псевдоминера.

Отметим, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усиление ответственности за ложное минирование. Предлагается установить в качестве обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.

Напомним, в Киеве, в конце января, поступило анонимное сообщение о заминировании центральных станций метрополитена.