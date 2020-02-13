ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове полиция ищет "псевдоминера" 87 объектов

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 17:26
В Харькове полиция ищет "псевдоминера" 87 объектов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РбК-Украина)

Полицейские осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек

В Харькове полиция проверила информацию, поступившую на почту, о закладке взрывчатки в жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах Харькова (всего 87 объектов), но не нашла никаких взрывных устройств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как сообщается, полицейские осмотрели 87 объектов, эвакуировали 370 человек.

"Во время обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Информацию о происшествии зарегистрировано в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы разоблачить и задержать псевдоминера.

Отметим, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об усиление ответственности за ложное минирование. Предлагается установить в качестве обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 УК Украины.

Напомним, в Киеве, в конце января, поступило анонимное сообщение о заминировании центральных станций метрополитена.

Аноним заявил о массовом "минировании" Киева, полиция проверяет В Харькове полицейский устроил стрельбу
Новости Украины ХарьковХарьковполицияминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь