У Харкові повідомили про масове мінування

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повідомили про мінування всіх торгових центрів, гіпермаркетів, пологових будинків та відділень швидкої допомоги, а також вокзалів

В поліцію надійшло повідомлення про масове мінування будівель Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харкова.

Повідомляється, що за адресами будинків, про мінування яких надійшло повідомлення, виїхали правоохоронці та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень і прилеглих територій.

"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях усіх торгових центрів, гіпермаркетів, пологових будинків та відділеннях швидкої медичної допомоги, а також залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві в поліцію надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі Окружного адміністративного суду. З приміщень ОАСК евакуювали усіх працівників та відвідувачів.

Також повідомлялося, що в лютому у Харкові надійшло анонімне повідомлення про замінування 87 об'єктів. Тоді була проведена евакуація 370 людей з будівель. Інформація про замінування не підтвердилася. Правоохоронці приймають заходи, щоб викрити і затримати псевдомінера.