ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Харькове сегодня включают отопление

Автор: Роман Тверденко

В Харькове сегодня начнут отопительный сезон. Тепло начнут подавать в различные объекты, в том числе и жилые дома.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.

С 15 октября начнется подача тепла в в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

В области отопительный сезон стартует после трех дней со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов.

Сегодня также сообщалось, что отопительный сезон во Львове начнется 16 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что с 5 октября в Виннице начался отопительный сезон. К теплу подключили только объекты социальной сферы.

Также известно, что Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отопительный сезон