ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харкові сьогодні вмикають опалення

Автор: Роман Тверденко

У Харкові сьогодні почнуть опалювальний сезон. Тепло почнуть подавати в різні об'єкти, в тому числі і житлові будинки.

Популярні новини

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

З 15 жовтня розпочнеться подача тепла в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також житлові будинки.

В області опалювальний сезон стартує після трьох днів із середньодобовою температурою повітря нижче +8 градусів.

Сьогодні також повідомлялося, що опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало, що з 5 жовтня у Вінниці розпочався опалювальний сезон. До тепла підключили тільки об'єкти соціальної сфери.

Також відомо, що Україна входить в опалювальний сезон з рекордними за 10 років запасами газу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отопительный сезон