Винница начала отопительный сезон для школ, детсадов и больниц

Фото: в Виннице стартовал отопительный сезон (РБК-Украина)

С 5 октября в Виннице начался отопительный сезон. На сегодня к теплу подключают только объекты социальной сферы.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Винницагортеплоэнерго".

Сообщается, что по решению исполнительного комитета Винницкого городского совета 5 октября начат отопительный сезон для учреждений социальной сферы. Для подачи тепла их руководители должны подать письменные заявки.

По состоянию на 6 октября поступила заявка только от Винницкого городского центра художественно-хореографического образования детей и юношества "Барвинок".

"Всего предприятие подает теплоноситель на 105 учреждений социальной сферы (дошкольные учебные заведения - 51, общеобразовательные учебные заведения - 38, учреждения здравоохранения - 14 учреждения дополнительного образования - 2)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа.

До этого правительство поручило не допустить срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (Львовская область) из-за проблемных теплоэлектроцентралей.