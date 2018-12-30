ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 14:15
В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина
Фото: с места происшествия изъяли запал ручной гранаты (hk.npu.gov.ua)

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего

В Харькове сегодня утром, 30 декабря, в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, происшествие произошло в Индустриальном районе города по ул. Зеленодольской, где было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельными ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.

"Сотрудники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который бросил гранату в помещение банка в Павлограде (Днепропетровская область).

Также сообщалось, что в Тернополе в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату. Патрульные полицейские на месте происшествия подтвердили, что обнаруженная граната была боевой, ее обезвредили.

В Харьковской области полиция пресекла собрание криминальных авторитетов, есть задержанные В Украине от гриппа умер младенец
Новости Украины Харьковграната
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь