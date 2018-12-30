В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина

Фото: с места происшествия изъяли запал ручной гранаты (hk.npu.gov.ua)

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего

В Харькове сегодня утром, 30 декабря, в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, происшествие произошло в Индустриальном районе города по ул. Зеленодольской, где было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельными ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.

"Сотрудники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который бросил гранату в помещение банка в Павлограде (Днепропетровская область).

Также сообщалось, что в Тернополе в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату. Патрульные полицейские на месте происшествия подтвердили, что обнаруженная граната была боевой, ее обезвредили.