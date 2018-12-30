У Харкові внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

Фото: з місця події вилучили запал ручної гранати (hk.npu.gov.ua)

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого

У Харкові сьогодні вранці, 30 грудня, внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, подія сталася в Індустріальному районі міста по вул. Зеленодольській, де було виявлено тіло невідомого чоловіка зі смертельними пораненнями, які він отримав у результаті вибуху гранати.

"Працівники поліції вилучили з місця події запал ручної гранати РГД-5. Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Індустріального відділу поліції. На даний час поліцейські вживають заходи щодо встановлення обставин події та особи загиблого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який кинув гранату в приміщення банку у Павлограді (Дніпропетровська область).

Також повідомлялося, що у Тернополі в жилому будинку у одній з поштових скриньок знайшли бойову гранату. Патрульні поліцейські на місці події підтвердили, що виявлена граната була бойовою, її знешкодили.